Fait pour le moins particulier, après deux contaminations pratiquement asymptomatiques, le Français de 19 ans souffre beaucoup plus de sa dernière infection.



En juin 2020, il est frappé une première fois par la maladie avant d'être à nouveau positif en octobre suivant. En mai, il est touché une dernière fois et est victime de symptômes beaucoup plus importants: "perte de goût, courbatures, violents maux de tête, forte fièvre, difficultés à trouver le sommeil".



Cette situation exceptionnelle est d'autant plus troublante lorsque l'on sait que le jeune homme est censé avoir produit un certain nombre d'anticorps et donc qu'il devrait être protégé dans une certaine mesure en cas de nouveau contact avec le Covid-19.



Ces trois contaminations, ont été “vérifiées et validées par des tests PCR”, précise le média régional.