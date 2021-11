La chance lui sourit enfin. Samedi soir, un SDF et sans-papiers âgé d'une vingtaine d'années a remporté la somme de 500.000 euros à un jeu de grattage dans un bureau de tabac de Montpellier.

"Je le voyais un peu tous les après-midi, il passait prendre 'X20' et il gagnait parfois 100 euros ou 200 euros. Samedi dernier, il a gratté deux tickets et le troisième, il pensait avoir gagné 25 euros parce qu'il n'avaient pas gratté jusqu'au bout. Il s'avère que c'était 5 fois 100.000", raconte, enchantée, la buraliste qui a vendu le ticket gagnant au jeune homme de 22 ans.



"Donc, du coup, je l'ai passé à la machine et ça m'a sorti un ticket non payable poursuit la buraliste. Donc, j'ai appelé la Française des Jeux parce que j'ai trouvé ça bizarre. Ils m'ont dit que c'était gagnant. Ils nous ont donné une adresse et je l'ai donnée aux clients. Dès hier (dimanche), ils sont tous venus gratter des 'X20'. Moi-même, j'ai en ai gratté un!"

D'après la Française des jeux, il avait une chance sur trois millions de remporter cette somme pour ce jeu à gratter.

Les habitants du quartier se réjouissent pour l'heureux gagnant. "Franchement, tout le monde ici, est content pour lui parce que c'est un gars trop gentil. J'espère qu'il va faire des choses bien avec cette somme. Peut-être qu'il va ouvrir un commerce, et faire travailler quatre ou cinq personnes. Ce serait bien pour les gens ici, pour la France. Nous aussi on va gratter, et peut-être un jour, on va gagner", témoigne un joueur à France Bleu. "C'est un petit jeune de 22 ans, c'est magnifique de gagner de grosses sommes comme ça et c'est un coup de chance. Maintenant tout le monde va tenter sa chance", témoigne un autre habitant.