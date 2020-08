Le masque de 250 grammes et en or blanc sera incrusté de 3.500 diamants, et doté d'un filtre N-99. Il coûte la bagatelle d'1,5 million de dollars. Selon son concepteur, Isaac Levy, cette commande hors du commun permettra à son épouse et lui-même de continuer à faire tourner leur entreprise.

La commande doit être prête pour la fin de l'année. Une équipe de 25 personnes s'attelle à terminer ce masque ô combien luxueux, mais lourd à porter, dans les temps.