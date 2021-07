Ce jeudi 1er juillet, le défenseur du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa a mis en ligne sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on assiste à des insultes racistes de la part d'un policier envers un supporter. Le joueur âgé de 28 ans a précisé dans sa story sur Instagram le contexte de cette vidéo. C'est en sortant du Camps des Loges, le centre d'entraînement du PSG, que Layvin Kurzawa, au volant de sa voiture, a sorti son téléphone afin de filmer le moment durant lequel il donnait son maillot à un supporter rencontré quelques jours plus tôt. “J’ai voulu immortaliser ce moment”, explique-t-il. C'est après cela que la situation dérape : le joueur la qualifie même de "choquante et qui devient un peu trop courante de nos jours".

"Pourquoi cette haine", se demande alors Kurzawa sur Instagram. "Depuis lundi, à la sortie du centre d’entraînement, un supporter me donne le sourire grâce à sa joie de vivre et son amour pour le PSG. Donc j’avais décidé de lui offrir un maillot, chose qui a été faite aujourd’hui et j’ai voulu immortaliser ce moment et pendant ce temps j’ai assisté à cette scène où un gendarme en civil insulte une personne (sans aucune raison)".

© Instagram

Sur les images, on peut en effet entendre un homme qui semble très nerveux. “J’en ai rien à foutre moi monsieur... Vous voulez que j’appelle mes collègues pour qu’on rigole un peu? Des mecs comme toi j’en éclate tous les jours!”

A la toute fin de cette vidéo, nous pouvons entendre un “Sale rebeu de merde!” sortir de la bouche de cette même personne qui serait donc un policier selon les dires de Kurzawa.