Ce samedi, Jordan Florentin, journaliste pour le Livre Noir, a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux en affirmant que Yassine Belattar l’a retenu enfermé pendant une heure. "explique le journaliste.

L'incident se serait déroulé ce vendredi 19 novembre. Dans le cadre d'un reportage sur l'humoriste, Jordan Florentin s'est rendu devant son théâtre dans le 18e arrondissement de Paris pour assister à son spectacle. A la fin de la soirée, Yassine Belattar aurait pris à part le journaliste et son cameraman. "Nous n'avons bien entendu rien filmé durant le spectacle (...) Il m'a demandé de rester à l'intérieur du théâtre dans le hall. Il a demandé à ce que la grille et les portes soient fermées. A deux reprises il nous a empêchés de sortir en mettant son bras devant la porte. Son agent de sécurité nous empêchait également de passer", confie-t-il.

Au final, le journaliste et son collaborateur seraient restés enfermés de 00h30 à 1h30 dans le théâtre. Durant ce laps de temps, Yassine Belattar aurait eu un comportement violent envers le journaliste, en le poussant notamment et en le menaçant. "C’est toi, Jordan ? Jordan ! T’es le put*** de fils de p*** qui a piégé les mecs d’Aulnay ? T’es un put*** de suicidaire, t’es recherché par tout le 93, tout Aulnay cherche ton prénom, t’es la prochaine Mila", aurait déclaré l'humoriste.

Yassine Belattar aurait ensuite demandé au journaliste de lui donner la carte SD de sa caméra et l'aurait conservée. Jordan Florentin conclut son message en expliquant s'être rendu au commissariat et avoir porté plainte contre l'humoriste et animateur de radio. Pour l'instant, ce dernier n'a toujours pas réagi aux accusations.