Cheikh, 23 ans, a vécu un véritable cauchemar samedi soir dans le 10ème arrondissement de Paris. Alors qu'il faisait simplement son travail, le livreur de pizzas est tombé droit dans un piège tendu par une bande de jeunes.

"Ils ont passé une grosse commande de pizzas, pour 111 euros", explique le jeune homme qui fait ce métier depuis 3 ans. "Quand je suis arrivé, la personne m'a dit qu'elle payait par carte bancaire. J'ai donc sorti la machine et... j'ai fini par terre". Cheikh n'a pas compris ce qu'il se passait, mais il s'est fait rouer de coups par une bande de jeunes. Selon des témoins interrogés après l'agression, 7 jeunes seraient impliqués dans cette attaque gratuite. Pour la plupart, des mineurs ou de jeunes adultes de 18 ans.

"C'était prémédité car ce sont eux qui ont passé la commande. Ils ont même rappelé 10 minutes après pour savoir où ça en était", explique-t-il, encore sous le choc, à BFM TV.

Suite à cette agression, il a perdu connaissance et a été emmené à l'hôpital. Un traumatisme facial a été constaté. Aujourd'hui sur pied, le livreur s'en sort avec 4 jours d'incapacité de travail. Un laps de temps qu'il veut mettre à profit pour porter plainte.

"Je ne suis pas le premier à qui ça arrive", explique-t-il, pointant du doigt une zone vraiment dangereuse. "On dirait un monde sans loi. On subit parfois des intimidations, mais on se dit que c'est parce qu'ils sont ivres. Mais là c'est allé vraiment trop loin..."