Tout a commencé le 18 janvier au Royaume-Uni alors qu'un client de la marque franco-britannique Marks & Spencer poste sur YouTube une vidéo incendiaire concernant l'enseigne. L'homme musulman y explique que du papier toilette revêtant le nom d'Allah est vendu dans les rayons du magasin et appelle ses "frères" et "soeurs'" à ne pas acheter ces rouleaux "blasphèmes".

Mais la polémique traverse très vite la Manche puisque, quelques jours plus tard, des clients français font également part de leur mécontentement. Une parisienne publie alors une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle elle pointe du doigt à son tour ces rouleaux de papier toilette. "J'ai vérifié de mes propres yeux que ce papier toilette contenait bien le nom d'Allah, le nom de Dieu", s'émeut-elle sur les réseaux, invitant les internautes à se rendre dans les enseignes de la marque afin de demander à leur tour le retrait des rayons de cet article. Une responsable du magasin Mark & Spencer où s'était rendue plus tôt la femme à confirmer qu'elle était bien venue et qu'elle avait bien fait part de sa colère. "Cette cliente a effectivement parlé à des vendeurs, disant qu'il y avait écrit 'Allah' sur le papier toilette, a expliqué la responsable du magasin. Elle avait l'air pas bien, fatiguée comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Ça a fait tout un scandale".



Alors qu'un hashtag appelant au boycott se propage sur les réseaux sociaux, la marque décide de réagir sur Twitter et affirme qu'il ne s'agit pas du tout du nom d'Allah.

Mais cela ne sera pas suffisant pour faire taire la polémique. Marks & Spencer a donc annoncé ce jeudi que les rouleaux de papier toilette ne seront plus vendus dans ses magasins. Une décision qui fait suite à une pétition lancée plus tôt dans la journée demandant le retrait du fameux article et qui avait déjà recueilli en quelques heures pas moins de 3000 signatures.

L'annonce de retrait a été accueillie avec scepticisme par un grand nombre. Plusieurs personnes se sont indignées de la façon dont Marks & Spencer avait cédé face à des "fanatiques". Une journaliste de l'émission Quotidien a pris contact avec l'enseigne ce jeudi soir. La marque franco-britannique a alors expliqué que le papier toilette ne serait en réalité retiré de la vente que de son magasin de Paris (la Défense). Une déclaration qui risque de faire plaisir à certains et beaucoup moins à d'autres...