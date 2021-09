16 000 chasseurs s'étaient donné rendez-vous ce dimanche à Mont-de-Marsan en France. On pouvait y apercevoir des affiches telles que "Chasseur et fier de l'être", "Chasseur en colère", "Sauve ma campagne, mange un vegan", avant de voir un pigeon vivant accroché sur une pancarte accompagné de la phrase: "Sans lui, plus de loisir".

Des pancartes contre Emmanuel Macron et sa ministre de l'écologie, Barbara Pompili étaient également visibles.