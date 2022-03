Ihor Vitenko, médecin d’origine ukrainienne de 55 ans vit en Belgique depuis 23 ans. Il exerce à l’hôpital AZ Jan Palfijn de Gand en tant que spécialiste du traitement des plaies et mardi matin, il a pris la route pour rejoindre l’Ukraine au volant d’une ambulance chargée de médicaments et d’équipements médicaux. Son objectif ? Rejoindre un hôpital militaire afin de venir en aide à un maximum de blessés. "Je n’ai pas le choix, c’est mon devoir. Je fais une collecte, car il y a un manque criant de matériel médical et de médicaments là-bas", a-t-il expliqué à la plateforme dédiée aux professionnels de la santé Mediquality.