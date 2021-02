Chili

Le Chili a dépassé mardi le million de personnes vaccinées contre le Covid-19 mardi, six jours après le début du processus de vaccination de masse chez les personnes âgées, qui ont rejoint le personnel médical déjà vacciné depuis décembre, a rapporté le ministère de la Santé. Le pays a vacciné un total de 1.025.580 personnes, dont 376.519 ont plus de 78 ans. Pour ce faire, le Chili a acquis quatre millions de doses auprès du laboratoire chinois Sinovac, selon la même source.

"Aujourd'hui, nous dépassons le million de personnes vaccinées. Nous avons un million de raisons d'être heureux", a déclaré le président Sebastian Piñera, sur son compte Twitter.

Le Chili avait réussi à dépasser les 550.000 vaccinations samedi dernier. L'objectif du gouvernement est de vacciner cinq millions de personnes d'ici la fin mars et d'atteindre 15 des 18 millions d'habitants du pays d'ici juillet. Le pays compte 758.000 cas de Covid-19 pour 19.000 décès.

© AFP

Le Pérou

Le Pérou a lui lancé mardi sa campagne de vaccination avec le vaccin mis au point par le laboratoire chinois Sinopharm, tandis que l'Argentine a donné son feu vert à l'utilisation du vaccin Covishield, issu d'un transfert de technologie d'AstraZeneca. La campagne de vaccination péruvienne a débuté mardi matin dans les hôpitaux de Lima, où plusieurs centaines de médecins, d'infirmières et de personnel de santé ont reçu la première dose du vaccin.

"Nous avons établi un calendrier de cinq jours" pour vacciner tout le personnel, a expliqué le directeur de l'hôpital San Bartolomé, Carlos Santillán, après avoir reçu la première dose.

Le président par intérim du Pérou, Francisco Sagasti, s'est lui aussi fait vacciner dans la soirée à l'hôpital militaire de Lima "sans peur, avec confiance et espoir", a-t-il dit. "N'ayez pas peur du vaccin", a ajouté le président, qui a dit espérer que "tous les Péruviens seront vaccinés cette année". Il a précisé qu'en cette première journée, 3.449 médecins et agents de santé se sont fait administrer le vaccin à Lima.

Avec plus de 1,2 million de cas déclarés, dont plus de 42.000 mortels, le Pérou est un des pays les plus endeuillés au monde par la pandémie par rapport à sa population.

Venezuela

Les premières 100.000 doses du vaccin russe Spoutnik V, sur un total de dix millions commandées, arriveront la semaine prochaine au Venezuela, a annoncé mardi le président Nicolas Maduro. "Nous allons commencer à vacciner le personnel médical, tout le personnel sanitaire du pays, puis les personnes les plus vulnérables, puis les professeurs", a indiqué le chef de l'Etat dans une allocution télévisée.

© AFP

Ce premier contingent représente 1% du total de la commande passée lors de la visite d'une délégation russe en novembre. Avec une population de trente millions d'habitants, le Venezuela compte 130.596 cas confirmés et 1.240 morts, selon les statistiques officielles, que des ONG internationales comme Human Rights Watch estiment peu crédibles.