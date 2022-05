"Six personnes ont été blessées et une autre a été tuée par balle", indique une brève publication du bureau du procureur sur son site internet et sur les réseaux sociaux.

Selon des services d'urgence, des coups de feu ont été tirés dans la soirée dans quatre bars et au moins vingt coups de feu ont été tirés dans l'un d'entre eux. Une personne qui se trouvait dans un bar à bières a été tuée.

Des médias locaux ont indiqué que deux des établissements attaqués avaient été menacés par des délinquants présumés quelques jours auparavant.

Les coups de feu ont déclenché la panique parmi les nombreuses personnes se trouvant dans ces établissements, ont-ils rapporté.

Le bureau du procureur de l'Etat de Quintana Roo, où se trouve la station balnéaire, a indiqué qu'une personne avait été arrêtée.

A Cancun, station balnéaire très touristique qui compte quelque 880.000 habitants, des groupes criminels opèrent pour extorquer de l'argent aux commerçants ou pour les pousser à s'impliquer dans le trafic de drogue.

Des incidents similaires ont été signalés dans des stations balnéaires des Caraïbes depuis plus d'une décennie.

Le Mexique est frappé par une spirale de violence qui a fait quelque 340.000 morts --la plupart attribués au crime organisé-- depuis 2006, date à laquelle une offensive militaire antidrogue controversée a été déployée.

Les attaques dans les zones touristiques se sont multipliées, avec notamment une fusillade le 21 janvier dans un complexe hôtelier proche de Cancun, qui a fait deux morts canadiens.