Au vu du manque de réaction des autorités d'Auckland suite à ses signalements de nids-de-poule, Geoff Upson a décidé de les alerter autrement.. Comment? En dessinant autour des trous sur la route des pénis de plusieurs mètres de long. Le but étant bien ici de signaler leur dangerosité pour les conducteurs. L'homme se décrit d'ailleurs comme un "Road Safety Compaigner", comprenez "militant de la sécurité routière".",a-t-il déclaré au

Selon le Guardian, qui relate cette histoire hors du commun ce vendredi, ce Néo-Zélandais le fait en réalité depuis 2018. Et loin d'être plus efficace, cette méthode lui rapporte aujourd'hui des ennuis. D'après le New Zeland Herald, les services de la voirie de sa ville souhaitent lancer des poursuites judiciaires à son encontre. D'après le conseil communal d'Auckland, interrogé par le site Stuff, ses graffitis représentent un danger car ils risquent de distraire les automobilistes.