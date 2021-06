Le centriste Yaïr Lapid a soumis au président israélien sa proposition de gouvernement mercredi soir, à quelques minutes seulement de la fin de son mandat. Celui-ci englobera les huit partis de sa grande coalition du "changement", formée dans l’espoir seul de sortir du champ politique le sempiternel Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis 2009.

Naftali Bennett, leader du parti de droite dure religieux Yamina, prendra la tête du gouvernement - bien que son parti n’ait obtenu que 5,24 % des voix aux dernières législatives. L’ancien chef de campagne de Netanyahou, la kippa discrète et les opinions rangées très à droite, a réussi à faire alliance avec le parti islamiste Raam et l’extrême-gauche in extremis.

Il reste maintenant une semaine au parlement pour procéder à un vote de confiance, avant l’investiture du nouveau gouvernement. Avec une très courte majorité d’un siège, la coalition n’est pas entièrement à l’abri de la trahison d’un de ses membres, mais pour la plupart des analystes en Israël, cela signifie bien la fin du règne de Benjamin Netanyahou.

Du pain sur la planche