C'est en Inde qu'un nouveau virus inquiète les autorités locales. Pour l'instant, 80 personnes porteuses du virus ont été dénombrées, toutes étaient des enfants de moins de cinq ans, indique India Today.

D'après des virologues, cette "grippe de la tomate" pourrait être un variant du syndrome pieds-mains-bouche, une infection ordinaire pour les enfants. Elle porte ce nom, non pas à cause de l'ingurgitation de l'aliment mais bien en raison des tâches rouges et grosses comme des tomates.