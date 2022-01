Il venait de confier à son voisin qu'il avait une bombe sur lui. L'avion et l'individu ont été fouillés. Aucun explosif n'a été découvert, ont fait savoir les forces de l'ordre. Le suspect, d'origine allemande, était à bord d'un avion sur le point de décoller pour Miami (sud-est des États-Unis). Il a été expulsé de l'appareil et arrêté. Il devait encore être entendu. On ignore pourquoi le jeune homme a fait une telle confidence à l'autre passager.

Le vol n'a été retardé que d'une demi-heure, à la suite de l'intervention.