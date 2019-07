Vendredi dernier, Lee Dingle, 37 ans était en compagnie de trois de ses six enfants et de sa femme sur la plage de Oak Island en Caroline du Nord aux Etats-Unis. Alors qu'ils se baignaient dans la mer, une terrible vague est venue se taper contre la nuque de ce père de famille qui a directement perdu la vie à cause de la force du choc.

Sa femme, Shanon Dingle, avec qui il était en couple depuis 19 ans a exprimé toute sa peine sur Twitter.

"Mon partenaire, mon amour et ma maison sont morts aujourd'hui après un accident bizarre. Lee jouait sur la plage avec trois de nos enfants hier, et une vague intense l'a frappé tout droit pour lui claquer la tête dans le sable et lui briser le cou. Quelques héros - y compris nos enfants - ont essayé de le sauver, mais cela n'aurait pas été possible. Son corps n'a pas pu se remettre de la blessure initiale. On s'est rencontrés quand j'avais 18 ans et lui 19, et nous étions ensemble depuis. Je n'étais pas censé lui dire au revoir lorsqu'il avait 37 ans. Je ne sais pas comment être un adulte sans lui, mais j'apprendrai. J'aimerais juste ne pas avoir à le faire. Veuillez prier pour nous" a notamment indiqué sa femme.