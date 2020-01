Un petit engin de plongée transportant deux personnes aurait heurté l'épave du Titanic, célèbre paquebot réputé insubmersible mais pourtant échoué lors de son voyage inaugural en avril 1912.

La collision avec le navire de plongée se serait produite entre le 29 juillet et le 4 août dernier mais l'information n'est diffusée qu'aujourd'hui, indique vendredi le Washington Post. Un courant puissant et inattendu serait à l'origine de l'accident. La société RMS Titanic Inc. (RMST) a souhaité disposer des images vidéo de l'incident. D'après le Washington Post, la RMST détient le droit exclusif d'extraire des objets de l'épave. Elle reproche l'expédition de plongée à l'entreprise britannique EYOS Expeditions et à l'agence américaine de météorologie et d'océanographie (NOAA) de ne pas l'en avoir informée. EYOS se défend en avançant qu'il ne s'agit que d'une légère collision.

Le Titanic a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 lors de son voyage inaugural qui devait l'amener de Southampton (Angleterre) à New York (Etats-Unis), après avoir heurté un iceberg. Environ 1.500 des 2.000 personnes qui se trouvaient à bord sont mortes. L'épave a été localisée en 1985 par plus de 3.800m de fond, à des centaines de kilomètres au sud-est de la province canadienne de Terre-Neuve.

L'an dernier, il est apparu que certaines parties de l'épave risquaient de s'effriter. Selon le Washington Post, la RMST voudrait récupérer le télégraphe qui avait à l'époque servi à envoyer le signal d'urgence. Mais elle devrait pour se faire ouvrir une partie de la coque, ce que la NOAA ne lui autorise pas.