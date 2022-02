"Excusez-moi, je peux juste utiliser votre téléphone 30 secondes pour passer un appel? Je n’ai plus de batterie..." Cette phrase, nous l’avons toutes et tous déjà entendue. Lorsque Shannon Fraser s’est retrouvée dans cette situation, elle a prêté son téléphone, croyant bien faire. Ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’elle venait de tomber dans un piège qui allait lui coûter cher.

Elle promenait son chien lorsqu'elle dit avoir rencontré un jeune garçon qui lui a dit que son téléphone n'avait plus de batterie. "Mon téléphone est mort. Je n'arrive pas à retrouver ma famille ou mes amis. Je les ai perdus. Puis-je, s'il vous plaît, utiliser votre téléphone pour les appeler?" Shannon n'a pas hésité et lui a tendu son téléphone pour aider l'enfant.



Pour elle, le garçon avait l'air d'avoir environ 12 ans. "Il avait la personne sur haut-parleur. Il lui a dit quelque chose comme: 'Je ne vous trouve pas les gars'. Puis il m'a demandé: 'Ça vous embête si je vais sur Maps?' J'ai accepté et il a ouvert l'application. C’est ça qui est dingue. Il était à 30 centimètres de moi", se souvient Shannon.

Après l'appel téléphonique, ils se sont quitté et Shannon n'y a plus pensé... Jusqu'à lundi soir. "J'ai reçu des alertes de ma banque indiquant que mes deux transferts Venmo ont été approuvés. L'un était d'un montant de $1.800. L'autre était d'un montant de $2.000. Et c'est à ce moment-là que ça m'a frappé net", déclare Fraser.



La supercherie est alors démasquée mais bien trop tard. Elle a immédiatement contacté Venmo et a découvert que le compte du garçon avait été créé 30 minutes seulement avant de le rencontrer. Pour éviter ce genre de piège, on lui a conseillé de protéger ses applications avec une reconnaissance faciale et un code PIN. "La plupart de mes applications étaient protégées par la reconnaissance faciale. Je pensais que Venmo l'était aussi. Ce n'était pas le cas."



En seulement trois minutes, Shannon dit avoir perdu près de $4.000.