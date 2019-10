Vif moment d'émotion en Floride où un pitbull s'est interposé entre les deux enfants de sa famille et un serpent corail. Malheureusement, le chien a succombé à ses blessures à cause des morsures de l'animal très venimeux.

Héroïque. Voilà comment on pourrait qualifier le comportement de ce pitbull appartenant à une famille américaine qui vit en Floride. Un serpent corail, réputé pour être très venimeux et dangereux, s'approchait de plus en plus des deux enfants de Georgina et Gary Richardson quand le chien a décidé de s'attaquer au serpent. "Zeus a commencé à attaquer le serpent qui était tout proche de mon fils et il a été mordu quatre fois", a raconté le père à Fox News.

Selon le média américain, le pitbull aurait avalé la tête du serpent.

Dans la foulée, les parents du pitbull ont été chez le vétérinaire pour soigner Zeus. Finalement, le protecteur des deux enfants est décédé de ces morsures.