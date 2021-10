L'homme voyageait en compagnie de trois autres membres d'un club de spéléologie belge. Lorsqu'il n'est pas remonté à la surface, ses coéquipiers ont appelé les secours.

Son corps était coincé dans un passage étroit à 20 mètres de l'entrée de la grotte. Les secours ont tenté de le réanimer, en vain. Selon les premières constatations, il aurait été victime d'un arrêt cardiaque.

Marcilhac-sur-Célé, dans le Lot, est une destination populaire pour les amateurs de plongée. Le site accueille environ 5.000 plongeurs par an. "C'est dramatique, il s'agit du troisième accident de plongée sur la commune cette année et du second mortel", regrette le maire, Jean-Paul Mignat.