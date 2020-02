Un marchand de poisson de Murcia sert les clients comme s’il était policier en Belgique !

Un poissonnier de Murcia, dans le sud de l’Espagne sert ses clients, vêtu d’un polo de la… police belge. "Si un marchand de poisson a pu se procurer une pièce d’uniforme de la police belge, chacun peut comprendre que des gens malintentionnés, pensons à des criminels et à des terroristes, puissent faire comme lui."

Nous avons essayé de contacter Jose Antonio Faz Martinez qui vend son poisson plaza Veronicas. La photo a été prise le week-end dernier alors qu’il servait un client.

On ne sait pas s’il se rendait compte qu’il était habillé comme s’il travaillait pour la police locale ou la police fédérale belge. Ce n’est pas une première. L’été dernier au Portugal, un policier belge avait photographié, à Maia, des polos de notre police soldés à 10 euros. Une boutique les vendait aux touristes. Les polos étaient soldés. On précisait que c’était "une bonne affaire".

Un procédé pourtant totalement interdit par des règles strictes. On veut empêcher que des tenues complètes ou des pièces d’uniforme tombent entre de mauvaises mains. Pensez au fléau des faux policiers.

Chemise abîmée, polo trop serré, veste déteinte, tout ce qui ne peut plus être utilisé doit obligatoirement être détruit, par une firme spécialisée.

Idem pour le policier, la policière, qui change de service ou part à la retraite. Les directives sont claires : "L’uniforme ne peut être échangé, donné, emprunté sans l’autorisation de l’autorité", précisait Sarah Frederickx, de la police fédérale.

La loi pareillement : "Quiconque prête ou vend son uniforme encourt la peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 50000 euros." Il est également interdit de le prêter à quelqu’un qui n’est pas autorisé. Là, l’amende peut grimper jusqu’à 1 000 euros.

Au Portugal, aucune enquête ne fut lancée sur les polos soldés à 10 euros.

Hier, la porte-parole de la police fédérale ne croyait pas que la police de Murcia interpellerait le poissonnier de la plaza Veronicas. "Il est difficile, pour la police belge, de faire respecter l’interdiction à l’étranger."

On ne sait pas où le poissonnier de Murcia s’est procuré le polo ni s’il en a d’autres ; on ne sait pas comment le vêtement censé se trouver dans les stocks de la police belge voyage à 1 900 km de la Belgique.

Et comme nous entrons en période de carnaval, pas question non plus pour se déguiser en policier : "C’est punissable", rappelait hier Nicholas Paelinck, président de la commission permanente de la police locale. "Les zones de police peuvent être accommodantes si la ressemblance n’est pas trop grande. Mais si c’est flagrant, la police obligera le carnavaliste à retirer le déguisement. Et si vous n’êtes pas membre de la police et que vous allez faire vos courses chez le boulanger revêtu d’un polo de police, vous pouvez vous attendre à un solide procès-verbal."

Gilbert Dupont