Dans la nuit du 4 au 5 février, une femme de 34 ans a été victime d'une agression sexuelle dans le Quartier Latin, à Paris. Elle explique dans son procès-verbal, consulté par Mediapart , avoir croisé un groupe dans la rue puis avoir[sa vulve]Elle a déposé plainte dans le commissariat du 5e et 6e arrondissement, une enquête a été ouverte et a permis l'interpellation de l'auteur présumé.

Plus tard, un policier la rappelle. Ce n'est pas celui qui a pris sa déposition. "Oui, bonjour, commissariat de police de Paris des 5e et 6e arrondissements. Je vous rappelle par rapport à ce qui s'est passé hier. Écoutez, merci de me rappeler au plus vite. J'aurais besoin de vous réentendre sur les faits.", commence le message vocal. Puis, pensant avoir raccroché, il poursuit: "Je la rappellerai de toute façon parce que là, elle doit être en train de cuver ! Putain, elle refuse la confront' en plus la pute. En fait c'était juste pour lui [l'agresseur désigné] casser les couilles, je suis sûr (...). Déjà elle fout une mandale au mec, et après elle va vouloir une confrontation histoire de lui péter la gueule encore plus sur l’audition… Putain, grosse pute."

Après avoir entendu ce message insultant et misogyne, la victime l'a signalé à l'IGPN, la police des polices en France. Elle a aussi porté plainte pour injure.

La préfecture de police a demandé la suspension à titre conservatoire du fonctionnaire. Le parquet de Paris devra ensuite qualifier les faits et décider si une réponse pénale doit être donnée.