Ce lundi matin, le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn s'est effondré.

Un camion et une voiture ont été précipités dans le Tarn lundi matin, quand un pont suspendu qui enjambe la rivière s'est effondré en Haute-Garonne, a-t-on appris auprès des pompiers. Le pont métallique reliait Mirepoix-sur-Tarn et Bessières, selon les gendarmes.

Ni la préfecture de Haute-Garonne, ni les pompiers et gendarmes n'étaient en mesure de fournir un bilan dans l'immédiat. Il y a "trois véhicules impliqués, je n'ai pas encore le nombre de victimes, il y a plus de 60 pompiers sur place", a déclaré à l'AFP le président du conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric.

La Dépêche avance qu'il y aurait un mort des blessés. Un adolescent de 15 ans, qui était à bord de la voiture qui a chuté dans le vide, n'aurait pas survécu. Il était accompagné de l'un de ses parents.

Le pont de 150 mètres de long et 5 mètres de large avait été rénové en 2003. Au sujet de l'état du pont, "il y aura une enquête", a-t-il ajouté. Le pont est situé sur la route départementale 71, dont l'entretien dépend du Conseil départemental.

Le préfet de la Haute-Garonne s'est rendu sur place, "nous sommes en cours d'évaluation" de l'accident, a indiqué la préfecture.

"On m'a demandé de faire demi-tour immédiatement"

Philippe, un habitant d'une maison voisine, a entendu un énorme bruit. Lui qui utilise souvent ce pont pour ses déplacements a été voir ce qu'il se passait là-bas. "J'étais dans ma salle de bains, vers 8 heures, ce lundi matin, et j'ai entendu un énorme bruit sourd. J'étais inquiet, au départ avec ma femme, nous avons pensé qu'un accident avait eu lieu juste à côté de chez nous. Nous sommes sortis et il ne se passait rien.", précise-t-il.

Avant de poursuivre: "J'ai pris mes affaires pour prendre la route vers mon travail et je me suis engagé en direction du pont de Mirepoix-sur-Tarn. J'habite à 300 mètres de ce pont et c'est un itinéraire que j'emprunte souvent surtout lorsqu'il y a des travaux sur mon trajet habituel. Au moment où je suis arrivé au niveau du pont, on m'a demandé de faire demi-tour immédiatement. C'était la panique. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu que tout s'était effondré. Je n'en reviens pas. Je cours tous les dimanches matin sur ce pont, hier encore j'y étais. J'ai dû y passer plus de 1 000 fois. Cela fait vraiment bizarre quand l'actualité se passe juste à côté de chez vous", détaille-t-il à La Dépêche.