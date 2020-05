Un avion transportant une majorité d'Allemands, environ 200 employés et leurs familles, a atterri samedi en Chine, marquant le premier retour des Européens dans le pays depuis la suspension des visas fin mars pour cause d'épidémie. Le vol, parti la veille de Francfort (Allemagne), s'est posé à 11H52 (05H52, heure belge) à l'aéroport de Tianjin, à une centaine de kilomètres au sud-est de Pékin, a confirmé à l'AFP une porte-parole de la compagnie aérienne Lufthansa.

La Chine, premier pays touché par le nouveau coronavirus, a fermé fin mars ses frontières à tous les détenteurs de visa, y compris les titulaires de permis de résidence, par crainte d'une nouvelle vague de contaminations depuis l'étranger.

Nombreux sont ceux à se retrouver ainsi bloqués à l'étranger et dans l'impossibilité de rentrer après leur départ de Chine au plus fort de l'épidémie.

Quelque 200 dirigeants et employés d'entreprises allemandes étaient à bord de l'avion-charter, géré par Lufthansa.

Tous devaient faire l'objet à leur arrivée en Chine d'une prise de température et d'un test de dépistage du Covid-19. Les passagers devront ensuite être à l'isolement pendant 14 jours.

Jusqu'à la dernière minute, "on ne savait pas si cet avion partirait ou pas", a indiqué vendredi avant le décollage l'un d'eux, Alexander Ophoven, qui travaille dans la fabrication de composants dans l'industrie aéronautique.

Un deuxième avion doit partir de Francfort pour Shanghai le 3 juin.

Le vol sera réservé aux personnes dont la présence est nécessaire en Chine à des fins économiques, commerciales, scientifiques ou technologiques ou bien pour des raisons humanitaires urgentes.

Plus de 5.200 entreprises allemandes sont implantées en Chine, selon la Chambre de Commerce germanique.

Deux mois après la fermeture de ses frontières, la Chine commence à lever certaines restrictions imposées aux étrangers.

Pékin a annoncé vendredi que les ressortissants de Singapour dont la présence en Chine est indispensable au redémarrage économique, seront autorisés à revenir dans le pays à compter de début juin. La mesure ne s'appliquera toutefois qu'à six villes et provinces dans un premier temps, dont Shanghai.

Le nombre de vols internationaux entre la Chine et le reste du monde, drastiquement réduits à cause de l'épidémie, doit par ailleurs passer de 134 à 407 par semaine à compter de lundi, selon l'Administration chinoise de l'aviation civile (CAAC). A l'heure actuelle, ils sont limités à une liaison par semaine par compagnie (chinoise ou étrangère) et par pays.