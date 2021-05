Les autorités roumaines enquêtent après la mort d'un des plus grands ours bruns d'Europe. Il aurait été abattu par un prince du Liechtenstein.

Le prince du Liechtenstein, Emanuel von und zu, neveu de 32 ans du prince Hans-Adam II, est accusé d'avoir tué Arthur, un ours de 17 ans, en mars dernier lors d'une partie de chasse. "Arthur avait 17 ans et était le plus grand ours observé en Roumanie et sans doute au sein de l'Union européenne", a fait savoir Gabriel Paun, de l'association roumaine Agent Green, par voie de communiqué.

Les procureurs ont ouvert une enquête jeudi pour deux motifs : l'abattage de l'ours ne faisait pas l'objet d'un permis et certaines des personnes impliquées n'avaient peut-être pas de permis de port d'armes, selon Antena 3, une chaîne partenaire de CNN.

La chasse aux ours est interdite en Roumanie, mais selon l'organisation écologiste Agent Green, le ministère de l'Environnement aurait octroyé une permis de chasse au prince de quatre jours, pour abattre une jeune ourse femelle qui attaquait des fermes dans le comté de Covasna, en Transylvanie. Au lieu de cela, il est supposé que le prince a chassé et tiré sur Arthur, dans une zone protégée.

Le président d'Agent Green ne comprend pas comment le prince a pu confondre un jeune ours qui avait volé des poulets dans un village avec le plus grand ours mâle vivant dans la forêt.

En colère, des Roumains ont bombardé d'injures le site Web du château familial de Riegersburg. Le site d'avis de voyage TripAdvisor a, lui, déclaré qu'il avait temporairement suspendu les avis sur ce château.