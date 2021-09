Les recherches se poursuivent pour retrouver Wouter Proost, un randonneur de 33 ans originaire de Louvain qui n’a plus donné de nouvelles depuis le 16 août dernier. À la mi-août, ce randonneur expérimenté s’est rendu dans les Alpes pour une randonnée en montagne en solitaire avec sa tente.

Ce sont les parents de Wouter qui ont donné l’alerte une semaine après que leur fils n’a plus donné de nouvelles. "Wouter avait appelé sa mère le 16 août depuis le village de montagne français d’Isola 2000. Il a dit qu’il serait injoignable pendant cinq jours car il n’y avait pas de couverture dans les montagnes. Il était censé arriver cinq jours plus tard dans le village de Barcelonnette. Mais cinq jours plus tard, les parents n’ont plus eu de nouvelles et ont alors signalé sa disparition inquiétante", explique Walter De Bruyne, président de l’ASBL Bergsport Vlaams Brabant au sein de laquelle Wouter est membre du conseil d’administration.

La gendarmerie française a lancé des recherches et diffusé un avis de recherche le 25 août, dans l’espoir d’obtenir plus d’informations. Entre-temps, plus de trois semaines se sont écoulées et sa famille et ses amis n’ont toujours pas de réponse claire. "Wouter était censé revenir de Nice en train après ces cinq jours et être à la maison le 27 août au plus tard", précise Walter De Bruyne. "Mais il n’est jamais arrivé. Il est très inquiétant que tant de semaines plus tard, nous n’ayons toujours pas de nouvelles de lui. C’est très étrange, mais son téléphone portable sonne toujours."