En vacances en Albanie, une famille espagnole a connu une sacrée mésaventure!

Dans la ville côtière de Porto Palermo, en Albanie, un restaurateur a complètement perdu son sang froid. Alors qu'une famille de touristes espagnols voulait venir manger dans son établissement, ils sont vite repartis car le propriétaire ne semblait pas vouloir faire grand chose pour les accueillir.

Les touristes ont voulu quitter le restaurant mais le restaurateur a tout fait pour les y garder. Le ton est monté et le tenancier du restaurant s'est emporté! Il a poursuivi les touristes espagnols jusqu'à leur voiture. Quand ceux-ci ont démarré, ce dernier s'est accroché au capot et a brisé leur pare-brise en mille morceaux. Une fois que la vitre était brisée, il passé sa main à l'intérieur du véhicule et s'est agrippé au tableau de bord. La scène a duré plus de deux minutes! Cet Albanais de 51 ans saignait mais, malgré ses blessures, il n'a pas lâché la voiture. Les touristes, à l'intérieur du véhicule, ont filmé la scène.

Quand le restaurateur a enfin lâché le pare-brise, le conducteur et ses compagnons ont pu s'échapper. La police est ensuite intervenue et a arrêté l'homme de 51 ans. Ce dernier a d'ailleurs été en prison.

Le ministre albanais du Tourisme, Blendi Klosi, s'est excusé auprès de la famille espagnole du comportement de l'individu qui n'est pas un bon représentant de son pays.