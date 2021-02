Ce lundi sonne comme le début d'une nouvelle semaine pour tous les restaurateurs de Belgique ou de France. Ce lundi, c'est également le 1er février sur le calendrier, une date entourée par de nombreux restaurateurs. Il y a quelques semaines encore, ceux-ci espéraient pouvoir rouvrir les portes de leur établissement au premier jour du deuxième mois de l'année. Finalement, il n'en est rien. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que l'horizon n'est toujours pas radieux pour le secteur de l'Horeca a qui aucune garantie n'est donnée.

C'est pourquoi, partout en France, des restaurateurs ont prévu d'ouvrir leur établissement malgré l'interdiction de recevoir des clients qui pèse sur eux. Face à cela, le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé vendredi lors de son allocution, l’application d’une "consigne de particulière fermeté" face aux restaurateurs qui enfreindraient les règles.

Stéphane Turillon, un restaurateur installé à Cusance dans le Doubs, a montré sa colère dans différents médias ces derniers jours et a lancé un appel à ses collègues de l'horeca pour que ceux-ci rouvrent leurs établissements ce 1er février. Le 4 janvier dernier, ce professionnel de la restauration avait lancé un appel qui avait fait le buzz et, depuis, il enchaîne les plateaux télé pour dévoiler toute sa colère envers le gouvernement de Macron.

Depuis, le restaurateur reçoit de nombreux messages de soutien de l'ensemble du pays. Plusieurs groupes Facebook ont été créés pour le soutenir, mais son message est loin d'être apaisant. Stéphane Turillon menace le président de la République, Emmanuel Macron, dans son message.

"On s'endette encore et encore. On n'est pas souverain chez nous (...) Monsieur Macron, vous ne faites absolument rien. Alors moi, par défiance, je vais ouvrir mon restaurant. Ici je suis chez moi, alors si vous voulez me fermer mon restaurant, venez. Au pire je vous laisse mon numéro de téléphone puis vous m'appelez. Juste pour voir qui a le plus de cou*****".

Dans un autre message posté quelques jours plus tard, Stephane Turillon s'est encore montré plus menaçant envers le président de la République :

"J'ai demandé à voir Macron. Il a pris le pouvoir chez nous, dans nos restaurants avec des militaires et des scientifiques dans un comité. Alors nous on va faire notre révolution, nous les petites gens. On va se battre pour nos droits pour nos libertés, pour que mes gosses vivent, pour garder ma maison. Je ne crèverai pas et je ne vais pas me taire. Personne ne me fera taire, personne ! Nous sommes le peuple français. Tu veux pas m'entendre, tu veux pas nous entendre, alors on va te retourner la planète et on va venir te chercher dans ton bureau en cuir. Tu as pas compris qui on était visiblement... Il faut écouter le peuple ! On veut une date de réouverture. C'est quand, c'est quoi, c'est comment ? Tu veux quoi ? Toi, tu veux la guerre !"

Dimanche soir, à travers un nouveau direct publié sur son compte Facebook, le restaurateur a confirmé qu'il allait bel bien ouvrir son établissement ce lundi et a demandé à tous ses collègues de l'Horeca en France de faire de même. "Tout est en place pour demain mais ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est 15 restaurateurs à ouvrir dans toute la France. Je suis blasé car si on avait été 5.000 ça aurait été énorme car on aurait fait un coup d'état de la restauration. On sait qu'on va se faire tabasser pour cette faute. il y a un ministre qui va me rendre visite, je ne sais même pas c'est lequel (...) Force et honneur, amis restaurateurs. J'ai une chanteuse de The Voice qui m'a envoyé un message pour venir chanter dans mon resto."