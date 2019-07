La circulation est déjà dense sur les routes européennes en direction du sud, alors que la journée est classée rouge par Touring.

Vers 9h30, les axes Paris-Lyon et Paris-Bordeaux, les alentours de Munich en Allemagne et les tunnels vers l'Autriche et la Suisse étaient déjà encombrés. Ce samedi 20 juillet, veille de fête nationale, correspond également au début des vacances scolaires dans les régions du centre et du sud des Pays-Bas. Les automobilistes qui se rendent en Espagne via l'autoroute A7 Lyon-Orange perdent actuellement 1h45 dans les files, selon l'organisation automobile flamande VAB. Via Bordeaux en direction de la péninsule ibérique, le temps de trajet est même rallongé de trois heures samedi matin, avec de gros embarras sur l'A10 entre Paris et Bordeaux.

En Allemagne, le trafic est dense autour de Munich en direction de Salzbourg, avec des ralentissements de plus d'une heure.

En Autriche, il faut compter une heure supplémentaire sur l'A11 en direction de la Slovénie.

Les vacanciers qui ont opté pour l'Italie vont également devoir prendre leur mal en patience. Ils doivent en effet compter 2h15 de temps supplémentaire sur la route reliant Bâle à Côme via le tunnel routier du Saint-Gothard.

Les files devraient encore s'allonger en direction du sud dans le courant de la journée. Dans le sens des retours, la circulation est relativement fluide.