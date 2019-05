Un python doté de trois yeux fonctionnels a été découvert par des gardes sur une route d'Australie, a rapporté cette semaine le service des parcs et de la vie sauvage du Territoire du Nord.



Sur sa page Facebook (Northern Territory Parks and Wildlife), celui-ci a publié plusieurs photos du serpent long de 40 cm, un juvénile qui n'a pas survécu. Les malformations sont assez courantes chez les reptiles. L'animal avait été trouvé fin mars non loin de Humpty Doo, petite ville du Territoire du Nord australien située à environ 40 km de Darwin. Il avait des difficultés à se nourrir et est décédé la semaine dernière, a précisé jeudi un porte-parole du service qui gère la faune dans cette zone.

Une radiographie a révélé que le python ne possédait pas deux têtes soudées mais bien une seule, avec un œil additionnel. Une particularité qui s'est vraisemblablement développée dès le stade embryonnaire.