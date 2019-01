Armé d'un fusil, un sexagénaire, déjà condamné dans le passé, a ouvert le feu mercredi après-midi dans une rue de Bastia, tuant une personne et blessant six autres dont un policier, avant de se retrancher dans l'immeuble où il habite.

Les pistes terroriste et liée au banditisme sont a priori écartées, selon des sources proches de l'enquête qui précisent que les policiers, appelés pour un différend de voisinage, ont essuyé des tirs d'arme longue lorsqu'ils sont intervenus.

Un des policiers fait "partie des blessés" et a été conduit à l'hôpital, selon la procureure de la République à Bastia, Caroline Tharot, présente sur les lieux. Selon des sources policières, il a été légèrement blessé.

"Un tireur isolé a commencé à tirer dans la rue vers 16H25 à Bastia avant de se retrancher dans l'immeuble où il vit", dans le quartier de Montesoro, dans le sud de Bastia, a précisé à l'AFP un porte-parole de la préfecture.

L'auteur des coups de feu est un Corse habitant le quartier, né en 1953, et connu de la justice pour des antécédents de violences, selon les sources proches de l'enquête.

Des unités de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police et du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) se sont rapidement déployées sur place pour tenter de maîtriser l'individu.

"Quand je suis arrivé sur le parking, j'ai entendu des détonations", a raconté sur France Bleu RCFM, Pierre Masternak, un employé de l'Office public de l'habitat (OPH 2B). "Je ne savais pas d'où elles provenaient, j'ai vu qu'il y avait des traces de sang par terre. J'ai appelé mon collègue, le gardien d'immeuble (...). Il m'a rejoint, on a regardé pour voir où menaient les traces de sang et c'est là qu'un monsieur a déboulé derrière nous, nous a mis en joue avec un fusil de chasse et nous a tiré dessus".

"Il a eu mon collègue, qui a été touché à la jambe. On a réussi tous les deux à quitter le bâtiment, et à se réfugier, mon collègue derrière une voiture et le monsieur a continué à nous tirer dessus", a poursuivi M. Masternak qui a appelé la police. Celle-ci était déjà en route, prévenue par d'autres personnes, a-t-il précisé.

"Merci d'éviter le secteur"

Un large périmètre de sécurité a été mis en place pour protéger les riverains et les autorités ont diffusé sur les réseaux sociaux des messages appelant à "éviter le secteur cité Aurore, quartier de Montesoro" à Bastia afin de "ne pas gêner la progression des secours".

Sur son compte Twitter, la préfecture de Haute-Corse a appelé les riverains à la prudence: "Intervention policière en cours dans le secteur Lupino (...). Un tireur isolé a tiré sur des passants avant de se retrancher dans son immeuble. (...) Merci d'éviter le secteur".

Même son de cloche du côté de la police nationale, toujours sur Twitter: "[#Bastia] Ne franchissez pas le périmètre de sécurité pour prendre des photos et des vidéos. Vous prenez des risques inutiles qui perturbent le travail des policiers et vous risquez de divulguer des informations précieuses au forcené".

"Le boulodrome de Lupino a été évacué. Le centre culturel de l'Alb'Oru est en cours d'évacuation. Secteur fermé du cimetière de Bastia jusqu'à Montesoro. Évitez le secteur et respectez les consignes de sécurité", a encore tweeté la police en fin de journée.

Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, a déclaré sur le même réseau social: "Fusillade dramatique de #Bastia. Nous sommes tous, physiquement ou par la pensée, avec les victimes et leurs familles".