Ce dimanche, Christiane Taubira a remporté la Primaire populaire. Il s'agit d'une consultation populaire citoyenne qui poursuit l'objectif d'avoir une candidature unique à gauche pour la présidentielle. Problème: les principaux candidats ont refusé de reconnaitre la légitimité de cette élection.

Après la victoire de l'ancienne ministre de la Justice, Jean-Luc Mélenchon a réagi avec virulence. "Elle a enfilé la chaussure qui a été préparée pour elle, je ne suis pas concerné, c'est leur affaire. J'en ai un peu marre des appels téléphoniques où on me prend pour une bille”, a-t-il déclaré. Le directeur de campagne du candidat Insoumis a également affirmé qu'il s'agissait "d'un spectacle pathétique." “On est à 70 jours de l’élection la plus importante de la 5e ou 6e puissance économique du monde (...) et, contrairement à ce qu’elle avait dit en décembre, Mme Taubira sera donc une candidate de plus à gauche”, a-t-il déclaré aux micros de BFM TV.

Invité au 20h de TF1, Yannick Jadot (entre 5 à 7% dans les sondages) a lui annoncé que cette victoire de Christiane Taubira n'était rien qu'une "candidature de plus" pour l'homme politique écolo. Avec 2% des votes selon certains sondages, Anne Hidalgo non plus n'a pas reconnu la légitimité de cette élection. "Je ne me sens pas engagée dans ce résultat. Cela aurait pu être un moment de rassemblement de toute la gauche, c'est une candidature de plus", a-t-elle affirmé.

Sandrine Rousseau a elle préféré ironiser sur la situation. "La situation se complique à gauche. Je propose que François Hollande se déclare maintenant", a-t-elle plaisanté sur Twitter.

En d'autres termes: cette fameuse union de la gauche a pris un sacré coup dans l'aile. Entre jeudi et dimanche, 392.738 participants (sur 467.000 inscrits) se sont prononcés. Christiane Taubira a obtenu la mention “bien plus”, devançant Yannick Jadot (assez bien plus), Jean-Luc Mélenchon (assez bien moins), l’eurodéputé Pierre Larrouturou (passable plus) et Anne Hidalgo (passable plus).

À l’heure actuelle, la gauche se situe à un score historiquement bas dans les sondages, avec seulement un quart des intentions de vote, loin derrière le président et quasi candidat Emmanuel Macron, favori avec environ 25%, suivi au coude-à-coudes de Marine Le Pen (RN) et Valérie Pécresse (LR).

Christine Taubira est pour l'instant donnée autour de 5% des intentions de vote, un proche espère que les prochains sondages, entre le 5 et le 10 février, "montreront qu'elle bénéficie d'un fort capital d'adhésion et d'enthousiasme dans le pays".