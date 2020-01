Wolf Cukier est un jeune américain, passionné d'étoiles

À la fin de son année de première il effectue un stage à la NASA dans le Maryland. Sa mission est d'observer et d'interpréter les résultats du satellite TESS, un chercheur d'exoplanète. Un beau jour alors qu'il observe un système solaire à deux étoiles il se rend compte d'une anomalie. En faisant part de ses résultats, il réalise qu'il vient de découvrir une exoplanète.

Cette dernière est 7 fois plus grande que la Terre et sera nommée TOI 1338b. Elle se situe à plus de 1300 années lumière de la Terre. Sa particularité est qu'elle est en orbite autour des deux étoiles de son système, une première pour TESS.