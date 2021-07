Arnaud, grand fan de l'équipe nationale, s'était rendu à Saint-Pétersbourg pour suivre les matchs face à la Russie et la Finlande lors de la phase de poules de l'Euro 2020.

Le 23 juin dernier, alors qu'il est censé prendre un avion pour rentrer à Lisbonne où il réside avec sa femme, il est testé positif à un test Covid-19.

Résultat, il ne peut pas prendre son vol et doit rester en quarantaine dans un centre russe.

Cependant, sa mésaventure ne s'arrête pas là, car deux semaines après, il n'a toujours pas pu décoller ! "Ici, ils font un nouveau test tous les deux jours. J’ai déjà fait un test six fois, et il a été positif six fois. Je ne comprends vraiment pas. Je n’ai pas encore ressenti un seul symptôme et tous mes amis sont négatifs", raconte-t-il au Laaste Nieuws.

Malgré tout, le Belge garde sa bonne humeur: "L’assurance couvre tout et la nourriture est étonnamment savoureuse, donc je reste optimiste."

Fervent supporter, il a tout de même dû se contenter de regarder les autres matchs des Diables Rouges sur son écran de téléphone.



Espérons pour lui qu'il pourra rapidement retrouver les siens après cette drôle de mésaventure.