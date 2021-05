Le tableau "Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)" de Pablo Picasso a été vendu jeudi 103,4 millions de dollars lors d'enchères organisées chez Christie's, à New York.

La toile de 1,46 m sur 1,14 m, peinte en 1932, a été adjugée 90 millions de dollars, portés à 103,4 une fois ajoutés frais et commissions, après une bataille de plus de 19 minutes entre collectionneurs.

L'oeuvre, qui représente la maîtresse et muse de Picasso, Marie-Thérèse Walter, a quasiment doublé le montant de l'estimation initiale fournie par Christie's, soit 55 millions de dollars.

La vente confirme la vitalité du marché de l'art, qui n'a pas vraiment souffert de la pandémie même s'il a été ralenti par l'incertitude quant à la situation sanitaire et économique, mais aussi le statut à part de Pablo Picasso (1881-1973).

La bonne tenue générale des enchères de jeudi, qui ont atteint 481 millions de dollars au total, "signale un vrai retour à la normale", s'est félicitée Bonnie Brennan, présidente de Christie's Amérique, lors d'une conférence de presse en ligne. "Le marché de l'art s'est remis sur les rails."

La "Femme assise" avait été acquis il y a huit ans seulement par son propriétaire actuel, lors d'une vente organisée à Londres, pour 28,6 millions de livres, soit environ 44,8 millions de dollars, moins de la moitié du prix offert jeudi.

Cinq oeuvres de Picasso ont désormais franchi le seuil symbolique de 100 millions de dollars. Avant même cette vente, il était déjà seul en tête de ce club très fermé, avec quatre tableaux, dont "Les femmes d'Alger", qui détient le record pour l'artiste espagnol, à 179,4 millions de dollars, en mai 2015.

- "Cela nous parle" -

"C'est un artiste, mais c'est aussi sept artistes à la fois", a commenté, après la vente, Giovanna Bertazzoni, vice-présidente du département XXe et XXIe siècles, allusion aux différentes périodes de l'artiste et à l'évolution de son style.

Son histoire personnelle, son aura, ses histoires d'amour résonnent encore avec l'époque actuelle, selon elle, même si certaines de ses toiles ont été peintes il y a plus de 100 ans. "C'est toujours incroyablement contemporain", a-t-elle ajouté. "Cela nous parle."

Seuls 14 tableaux ont dépassé les 100 millions de dollars aux enchères. Outre Picasso, l'artiste italien Amedeo Modigliani est le seul à en compter plus d'un dans la liste, avec deux exemplaires.

C'est la première fois depuis deux ans qu'une oeuvre franchit ce palier, depuis qu'un exemplaire de la série des "Meules" de Claude Monet avait atteint 110,7 millions chez Sotheby's, déjà à New York.

Mardi, la toile "In This Case" du peintre américain Jean-Michel Basquiat était partie pour 93,1 millions de dollars chez Christie's lors de la première des grandes ventes de printemps, l'un des deux rendez-vous les plus importants du monde des enchères.

L'année 1932, au cours de laquelle a été réalisée la "Femme assise", est souvent considérée comme la meilleure et la plus prolifique de la carrière de Picasso. Plusieurs expositions majeures ont été consacrées à cette seule année de l'oeuvre du maître espagnol.