Pris au piège d’un télésiège devenu hors de contrôle, une centaine de skieurs ont dû sauter de l’appareil en marche.

Durant plusieurs minutes, le télésiège a commencé à partir en marche arrière à toute vitesse, surprenant ainsi les skieurs et snowboarders qui étaient assis sur la machine.

Sur les images, on peut apercevoir de nombreuses personnes prises au piège sauter in extremis de leurs sièges avant que ceux-ci ne viennent s’écraser dans le terminal.

Un enfant de 7 ans légèrement blessé

Une centaine de personnes se sont retrouvées tout de même coincées après que les sièges se soient entassés les uns derrière les autre, selon les médias locaux. Ils ont été sauvés par l'intervention des secours. Un garçon de 7 ans, victime de contusions, a été hospitalisé.

De son côté, la station a présenté ses excuses et tente de recueillir des informations sur les circonstances. "Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui ont subi des dommages dans l’accident de l’ascenseur et de leurs familles, et nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont été choqués par la nouvelle. Nous travaillerons avec les autorités pour effectuer un contrôle de sécurité et ferons de notre mieux pour faire de la station un endroit sûr."