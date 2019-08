Les faits ont eu lieu à Tulita, dans le nord-ouest du pays, révèle Le Parisien. Julien Gauthier, originaire de la Seine-Saint-Denis et globe-trotter dans l'âme, effectuait un parcours de près de 1500 km au Canada, qui devait le mener de Fort Providence à Inuvik, le tout en descendant le fleuve Mackenzie en canoë-kayak. Compositeur et preneur de son, il avait entrepris ce voyage pour "enregistrer la nature". Le 15 août dernier, il a été violemment attaqué par surprise par un ours alors qu'il dormait paisiblement.

Selon les premiers éléments, l'animal l'aurait saisi par l'épaule et par la gorge, avant de le traîner dans la forêt. Son corps n'a été retrouvé que le lendemain.

C'est son amie Camille, toujours traumatisée par les événements et qui l'accompagnait dans son voyage, qui a donné l'alerte. Il était malheureusement trop tard pour le sauver quand les secours l'ont retrouvé.

Quelques jours avant sa mort, Julien Gauthier avait donné des nouvelles de son périple à ses proches. Il s'était amusé de n'avoir croisé personne sur sa route pendant trois jours "sauf 4 ours". Un sombre présage...