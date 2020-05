Neil Ferguson a démissionné à la suite de cette affaire.

Au Royaume-Uni, les personnes qui ne respectent pas les mesures de confinement sont surnommées les "Covidiots" par les journaux. Le Telegraph vient d'ajouter Neil Ferguson à cette liste.

Cet éminent professeur avait alarmé les autorités britanniques mi-mars du danger de la politique menée par Boris Johnson qui souhaitait privilégier l'immunité collective plutôt que le confinement. Selon ses chiffres il y aurait eu plus de 250.000 morts au Royaume-Uni sans le confinement.

Finalement, sur ses conseils, Boris Johnson avait décidé d'instaurer le confinement.



Mais Neil Ferguson n'a pas respecté les mesures de confinement. A "au moins 2 reprises", il a demandé à sa maîtresse, une femme mariée de 38 ans, de traverser Londres pour le rejoindre chez lui pour "passer du bon temps".



L'affaire fait grand bruit au Royaume-Uni si bien que Ferguson a dû démissionner du comité scientifique du gouvernement: " J’ai agi en pensant que j’étais immunisé, car j'ai été testé positif au coronavirus et je me suis isolé pendant deux semaines après l'apparition des symptômes. Je regrette profondément de ne pas avoir respecté le message officiel de distanciation sociale, qui est clair et destiné à tous nous protéger. »