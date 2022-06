Les faits se sont déroulés dans un zoo de Kasang Kulim, en Indonésie. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.



On peut y apercevoir un visiteur qui semble avoir pénétré dans une zone interdite et s'être approché un peu trop près de la cage d'un orang-outan. L'animal décide alors d'attraper l'homme par la jambe et refuse de le lâcher. "Non, non, non !" peut-on l'entendre crier.

D'après plusieurs médias indonésiens, le visiteur en question aurait escaladé une barrière afin de se rapprocher de l'animal.



L'homme n’a pas été blessé mais il a été fortement réprimandé par le personnel du parc.

“Le visiteur voulait faire une vidéo, créer du contenu, sans autorisation. Il a franchi la barrière de sécurité. C’était un comportement idiot et stupide. Cela l’a mis lui, mais aussi les autres, en grand danger. J’ai rappelé au personnel de s’assurer qu’aucun visiteur n’ait l’opportunité de recommencer”, a commenté le manager du zoo au site britannique LAD Bible.