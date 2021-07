Un Espagnol qui prétend avoir voyagé dans le futur prévient que l'extinction humaine n'est que dans quelques années.



Javier, un utilisateur de TikTok, déclare en effet s'être retrouvé en 2027 et qu'il ne reste plus personne, seulement des bâtiments et des voitures abandonnés. Sous le nom de @unicosobreviviente (seul survivant), il partage des vidéos depuis le 13 février. Malgré le manque de vies, l'électricité et Internet semblent fonctionner correctement pour qu'il puisse continuer à télécharger. "Je viens de me réveiller dans un hôpital et je ne sais pas ce qui a pu se passer. Nous sommes aujourd'hui le 13 février 2027 et je suis seul dans la ville", peut-on lire dans la légende de la vidéo.

"L'humanité s'est éteinte", dit-il dans le clip. "Il n'y a personne dans les centres commerciaux. Je commence à perdre espoir. Aujourd’hui, j’ai quelque chose à manger. Combien de temps cela va-t-il durer ?", avant que la vidéo ne soit coupée dans un magasin de vêtements vide.



Interrogé par les internautes sur le fait qu'il y ait encore de la lumière et un accès Internet, il a répondu qu'il ne connaissait pas les raisons mais qu'"il existe très probablement un type de connexion entre 2021 et 2027". Javier a continué à partager régulièrement des images de sa "vie dans le futur" et dit qu'il est piégé et désespéré de revenir au présent.