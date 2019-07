Le Youtubeur Sébastien Delanney a eu un accident de la route près de Dunkerque ce samedi.

Il était au volant d'une Lamborghini Gallardo, customisée en... Batmobile.

Le Youtubeur s'est filmé vendredi alors qu'il déambulait dans les rues de Londres au volant de son bolide. Ses 100.000 abonnés ont pu remarquer qu'il ne passait pas inaperçu dans la rue. Des centaines de personnes filmaient le passage de cette voiture si spéciale dans les boulevards de la capitale anglaise

Samedi, Sebastien Delanney a emprunté le tunnel sous la Manche pour rejoindre Amsterdam - via Calais et Dunkerque. C'est dans cette dernière ville que l'accident s'est produit. Un crash a eu lieu entre la batmobile et une Renault Scenic. Sebastien Delanney, accompagné d'autres conducteurs de Lamborghini, a emprunté la pretelle de sortie à hauteur de Téteghem. C'est au moment de se réengager sur la D4 qu'il a violemment percuté par une Renault Scenic, comme le rapporte France 3 Hauts-de-France.

Fort heureusement, l'accident n'a fait aucune victime. Mais la voiture est bien abîmée.