Un sondage place l’éditorialiste au second tour de l’élection présidentielle. Un phénomène purement français ?

Éric Zemmour est raciste, négationniste, condamné par la justice de notre pays pour des faits d’incitation à la haine raciale… Que voulez-vous de plus ?", lâche mardi le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Le gouvernement français a d’abord pris le parti d’ignorer la possible candidature à l’élection présidentielle du sulfureux journaliste du Figaro. La stratégie a changé. Un sondage de Challenges hisse l’éditorialiste à 17 % des intentions de vote, devant Marine Le Pen (15 %). Il propulserait Zemmour au second tour face à Emmanuel Macron. La percée est fulgurante. Un phénomène politique comme celui qu’incarne Zemmour est-il possible chez nous ? "La Belgique francophone est un espace exceptionnel où l’extrême droite ne parvient pas à percer, constate Caroline Sägesser, politologue au Crisp. Les dernières expériences le montrent avec le PP et les Listes Destexhe. Il n’y a pas d’espace politique à la droite du MR. On évoque un tissu associatif et syndical solide, la force d’un parti contestataire comme le PTB pour canaliser le mécontentement."

D’aucuns évoquent le cordon sanitaire politique et médiatique, comme rempart à des...