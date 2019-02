Avec une part de marché de 35 %, Uncle Ben’s reste la marque de riz préférée des familles belges.

Ce que l’on sait moins, c’est que le riz Uncle Ben’s est produit à Olen, au nord d’Anvers. L’usine Uncle Ben’s d’Olen est non seulement l’une des deux usines de riz de Mars Food au monde, mais constitue également le centre d’expertise international du riz sec, dispose de son propre centre de Recherche&Développemment et est à l’origine de diverses innovations : c’est là qu’ont été inventés le sachet de cuisson en 1983, le riz qui cuit en 10 minutes en 1987, le riz express en 2002 (2 min. au micro-ondes ou à la poêle) et la nouvelle gamme "Riz et céréales" (mélange de quinoa, couscous, blé…) en 2015. L’usine de riz Mars Food à Olen dispose d’une capacité de production annuelle de 115 000 tonnes. On y produit le riz qui sert de base à la préparation de pas moins de 800 millions de plats de riz par an. Le riz est destiné à 95 % à l’export vers 35 pays, allant jusqu’à l’Australie. Les principaux marchés d’exportation sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.