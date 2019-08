L'adolescente s'est en fait liée d'amitié au travers d'un jeu vidéo sur Nintendo 3DS et prisé par les jeunes adolescents et s'intitule Animal Crossing. Comme le racontent nos confrères du Progrès, la jeune fille croyait avoir à faire un autre joueur de 14 ans mais qui était en réalité un adulte cherchant à piéger une mineure via internet.





Après quelques échanges, l'homme lui révèle son âge et ils échangent photos et numéros de téléphone portable. L'agresseur présumé lui donne ensuite rendez-vous samedi dernier dans une boutique de jeux vidéos dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse. L'homme tente alors de l'embrasser.





Heureusement, les parents de la jeune-fille qui se trouvaient à proximité et ont réussi à intervenir, ce qui a dans le même temps provoqué la fuite de l'agresseur pédophile. Les forces de l'ordre ont directement eu écho de cet incident et ceux-ci n'ont eu aucun mal à procéder à son arrestation puisqu'il avait donné sa vraie identité et indiqué qu'il était hébergé dans un hôtel près de la gare SNCF de la ville.





L'agresseur présumé a été place en détention provisoire sous le coup d'une accusation d"agression sexuelle" et de "détention d'images à caractère pornographique". Il a comparu lundi devant le tribunal correctionnel mais le jugement a été reporté le temps de pratiquer une expertise psychiatrique. Il répondra donc de ses actes le 2 septembre prochain.