Les images sont choquantes. Ce samedi 19 juin, une bagarre a éclaté en pleine gare de Lyon à Paris dans le RER D puis sur le quai de la station. Sous les yeux des voyageurs incrédules, deux hommes se battent à l'intérieur du train avant de continuer leur altercation en dehors. Plusieurs autres hommes se mêlent ensuite à cette violente bagarre. Un jeune homme tombe alors inconscient et est secouru par des personnes qui demandent l'aide de la police.

Interrogé par CNews, Mickaël Dequin, le secrétaire départemental adjoint des Hauts-de-Seine Unité SGP, n'est pas étonné par le degré de violence. "Nous ne sommes pas plus choqués que cela car c'est le niveau de violence auquel sont confrontés nos collègues quasi quotidiennement sur le terrain" explique-t-il. Pour lui, "les violences étaient de plus en plus fréquentes Gare de Lyon, mais elles ne font pas parler car il n'y a pas de vidéos qui circulent. La seule différence ici, ce sont les images sur les réseaux sociaux qui tout à coup provoquent une vive émotion légitime".

Cette rixe aurait fait au moins deux blessés selon nos confrères français. Trois personnes ont été interpellées juste après les faits.