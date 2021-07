Darren James et sa femme ont découvert qu’une somme de 50 milliards de dollars (environ 42 milliards d’euros) était soudainement apparue sur leur compte. La banque américaine Chase Bank aurait versé la somme à tort, rendant James et sa femme milliardaires pendant quatre jours.

“J’ai été très surpris de voir cette somme sur notre compte et je me suis demandé si je connaissais un oncle riche quelque part qui aurait pu nous laisser un héritage”, a déclaré Darren James à CNN. Mais à sa grande déception, il ne s’agissait pas d’un héritage, mais simplement d’une très rare erreur de leur banque. La Chase Bank a versé cette somme sur le compte couple mardi dernier, rendant James et sa femme millionnaires pendant quatre jours.

“Nous essayons toujours de comprendre ce qui s’est passé exactement, pourquoi et comment, mais nous savons que nous ne sommes pas les seuls à qui cela est arrivé. La banque ne nous a même pas appelés. Nous n’avons eu aucune explication”, ajoute-t-il. Le courtier immobilier américain a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de dépenser cet argent. “Nous savions que nous n’avions pas gagné cet argent et que nous ne pouvions donc rien en faire.”

Les explications de la banque

La Chase Bank a par la suite confirmé qu'il s’agissait d’une erreur. "Nous avons eu un pépin technique il y a quelques semaines qui a impacté un nombre limité de comptes. Le problème a été résolu un jour plus tard et tous les comptes bancaires ont été rétablis correctement”, a déclaré Amy Bonitatibus, porte-parole de la Chase Bank.