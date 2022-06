Plus de 100 élèves et enseignants allemands, qui effectuaient une randonnée à 1.800 mètres d'altitude, ont été secourus par hélicoptère dans la vallée alpine du Kleinwalsertal, en Autriche, a indiqué la police dans la nuit de mardi à mercredi.

Au total, 99 adolescents âgés de 12 à 14 ans et huit enseignants originaires de Ludwigshafen, en Rhénanie-Palatinat (ouest), étaient bloqués sur un parcours trop difficile au vu de leur équipement et de leurs capacités. Les enseignants avaient sélectionné l'itinéraire sur la base d'informations trompeuses trouvées sur internet. Le parcours choisi était décrit comme une promenade classique sans difficulté, a expliqué la police. "En réalité, l'étroit Heuberggrat est un sentier partiellement exposé avec des passages d'escalade, ce qui nécessite une absence de vertige, de la précision et une expérience en terrain alpin." Le sol était en outre humide et glissant.

Lorsqu'une partie du groupe a décidé de faire demi-tour, deux élèves ont glissé et se sont légèrement blessés. Certains adolescents ont paniqué. Les enseignants ont alors lancé un appel au secours. Les 107 personnes ont été transportées par deux hélicoptères vers un chemin forestier avoisinant, a déclaré le maire de Mittelberg, Andi Haid. En plus des deux blessés, plusieurs élèves étaient "morts de fatigue, en hypothermie, trempés et complètement épuisés", selon la police.