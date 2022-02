Ce dimanche, la reine Elizabeth passe le cap des 70 ans de règne. Et pour fêter comme il se doit ce record, aucun autre monarque n'a régné aussi longtemps, quatre jours de festivités sont prévus entre le 2 et le 6 juin prochain. Parade, concert à Buckingham Palace, déjeuners du jubilé entre voisins et amis, pique-nique géant à Windsor, ... Le programme est varié pour animer ce long week-end férié.

Certains Britanniques s'y préparent d'ores et déjà car ils espèrent occuper une place spéciale dans ces festivités. En effet, un grand magasin londonien de produit de luxes, Fortnum & Mason, organise un concours pour trouver le "pudding", le "dessert", qui sera manger lors des célébrations au quatre coin du pays. "Le pudding gagnant sera un élément important des célébrations marquant les 70 ans de Sa Majesté en tant que monarque. Et le créateur du pudding gagnant sera invité à être au centre des célébrations", indique la marque sur son site.

Le réseau social Instagram a ainsi vu fleurir (ce vendredi était le dernier jour pour s'inscrire) des publications étiquetées du hasghtag "#PlatinumPudding".

"Un pudding estival rendant hommage à la vie et au règne de la Reine", commente ce compte avant de justifier chaque couche et ingrédient de la préparation, choisis pour symboliser un élément de la vie de la reine: des génoises légères aux couleurs d'un Battenberg classique pour le mari de la reine... Ou encore des saveurs de thé Chai pour rappeler les liens avec l'Inde.

"Trois semaines de réflexion, de cuisson et de changements sans fin et voici la version finale de pudding pour le Jubilé de Platine de la reine Elizabeth inscrit au concours Fortnum & Mason", se réjouit cette autre participante.

se vante cette autre pâtissière.