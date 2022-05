C'est un comportement qui est devenu une mode depuis quelques années : pour s'évader quelques minutes d'un quotidien parfois morose, de plus en plus de jeunes respirent du protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant. A la base, le produit est censé alimenter les siphons de chantilly pour préparer des émulsions en cuisine mais le gaz a rapidement été détourné, par les jeunes principalement, pour ses effets rapidement euphorisants. Pourtant, le produit n'est pas sans danger : il peut entraîner la mort si consommé à forte dose, ou même entraîner des lésions cérébrales irréversibles.

Sur la route, ils seraient de plus en plus nombreux à en consommer. Une enquête menée par l'Institut Vias avait permis de déterminer que 15% des conducteurs de moins de 34 ans consommaient régulièrement cette substance avant de prendre la route.

Un comportement qui peut avoir des conséquences dramatiques : en 2019, cinq jeunes de 18, 19 et 20 ans avaient perdu la vie samedi dernier à Kortessem, dans le Limbourg. Le conducteur d’une Audi roulait à pleine vitesse vers 6 h du matin lorsqu’il a violemment percuté le mur d’un café. Le parquet avait retrouvé des cartouches de protoxyde d’azote dans la voiture même si la causalité de l'accident n'avait pu être déterminée avec précision.

Une récente vidéo confirme les dangers du protoxyde d'azote en matière de sécurité routière. On y voit une jeune conductrice respirer un ballon de ce qui semble être du gaz hilarant alors même qu'elle roule sur le périphérique de Lyon. Un comportement dangereux qui l'a plongé dans un état second durant de très longues secondes. Résultat : la conductrice commence à zigzaguer sur la route, évite à plusieurs reprises l'accident avant de finir par emboutir un muret dans une bretelle de sortie. Encore filmée après l'accident, la conductrice semble absente et continue de respirer un ballon de gaz hilarant.