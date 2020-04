Une conseillère de Donald Trump a semé le doute en suggérant que le terme Covid-19 venait du fait qu'il y avait déjà eu dix-huit épidémies de ce type auparavant. Elle a également laissé entendre que l'OMS était totalement consciente de la situation.

Ce mercredi, Kellyanne Conway, une conseillère du président Donald Trump, a fait sensation lors d'une interview pour la chaîne américaine d'informations Fox News. "Nous méritons de savoir. Des scientifiques et des médecins disent qu'il pourrait y avoir de nouvelles vagues plus tard, que ça pourrait revenir à l'automne dans une forme plus limitée", explique la conseillère sur un ton solennel, interrogée sur la crise sanitaire qui sévit actuellement partout dans le monde. "C'est le Covid-19, pas le Covid-1, et vous pourriez penser que les gens (ndlr: l'OMS) chargés des faits et des chiffres étaient au point pour le combattre", a-t-elle ajouté. De ce fait, la conseillère laisse entendre que le 19 se réfère au nombre d'épidémies de ce type dans le passé, et non à la date d'apparition de ce nouveau coronavirus, en 2019. Ce qui n'est évidemment pas le cas...

La protégée de Donald Trump, qui est à ses côtés depuis sa campagne en 2016, ne s'est pas arrêtée là et en a profité pour remettre en cause la transparence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle a ainsi justifié la décision du président américain de suspendre la contribution de Washington au budget de l'OMS. Donald Trump avait d'ailleurs accusé l'OMS de mauvaise gestion et de dissimulation d'informations dans cette crise. Un avis que Kellyanne Conway semble elle aussi partager. "Le retour minimum sur investissement aurait été que l'OMS soit honnête sur les origines du virus à Wuhan, sur sa transmission entre humains", a-t-elle déclaré. Elle a ensuite affirmé que l'OMS avait menti ou n'avait pas été transparente sur ces questions alors que les Etats-Unis sont à l'heure actuelle, le pays qui comptabilise le plus de décès liés à la pandémie.